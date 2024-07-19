أنظمة تخرج عن السيطرة.. ماذا حصل في العالم صباح اليوم؟

السومرية نيوز – دولي

استيقظت عدد كبير من دول العالم، على خلل تقني ضرب أنظمة الحوسبة ما أدى الى توقف جميع الأنظمة المتعلقة بالحوسبة ومنها الكهرباء والمطارات ومحطات القطارات إضافة الى مجالات خدمية أخرى.

وأعلنت وكالة الطيران الأمريكية عن وقف الخطوط الجوية الأمريكية حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان "عطلا تقنيا اثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

كما أعلنت سلطات مطار برلين عن "تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني".

وأكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا انها "تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وبينت الداخلية الأسترالية ان "الانقطاع الإلكتروني مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

وبينت سلطات مطار أمستردام ان "الرحلات الجوية في المطار تاثرت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر".

وواجهت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا، مشاكل فنية واسعة وتحذر من إلغاء رحلات، إضافة الى ان نظام الحجوزات الطبية في إنجلترا خرجت عن العمل.

كما تاثرت خدماتها بورصة لندن بأعطال فنية عالمية

وأعلنت قناة سكاي نيوز البريطانية عن توقف بثها اليوم لأسباب فنية

وتوقفت ثلاث شركات طيران هندية بعد تعطل أنظمة معلوماتية.

كما أعلنت الخطوط الجوية التركية انها "تواجه تأثيرا على عملياتها بسبب عطل فني عالمي"، لافتة الى انها "نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحله".

كما تواجه أنظمة مطار إدنبرة أعطال فنية

واعلن مطار سخيبول في هولندا عن تأثر عملياته بهجمات سيبرانية عالمية

واعلن مطار أمستردام تأثر خدماته بهجمات سيبرانية عالمية

الخلل بأنظمة التشغيل اوقف مطارات وبنوك وقنوات تلفزيونية عن العمل في أوروبا وأميركا

وذكر مسافرون عبر مطارات بالشرق الأوسط عن عطل تقني أدى لتأخير رحلاتهم

فيما دعت حكومة أستراليا لاجتماع عاجل بعد الأعطال التقنية العالمية

وأكدت شركة مايكروسوفت إنها "تقوم بإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الخلل في نظامها العالمي".