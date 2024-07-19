مايكروسوفت تعلق على الخلل التقني لانظمة الحوسبة

السومرية نيوز – دولي

علقت شركة Microsoft، على الخلل التقني لانظمة الحوسبة الذي أصاب الكثير من دول العالم.

وقالت الشركة في بيان لها ان "العطل ناجم عن خلل جعل أجهزة تعمل بنظام ويندوز وكراودسترايك فالكون في وضع إعادة التشغيل بشكل مستمر".

يذكر ان ‏خللا تقنيا ضرب أنظمة الحوسبة العالمي، ما أدى الى تأثر حركة الطيران في اغلب مطارات العالم وتوقف أنظمة البورصات العالمية وأنظمة الحجوزات الطبية.