مطار دبي: عودة العمل بشكل طبيعي بعد العطل التقني الأخير

وكانت أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، منذ قليل، حدوث خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.