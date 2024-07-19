كم هي خسائر مايكروسوفت بعد الخلل التقني الاخير؟

السومرية نيوز – دولي

تعرضت شركة مايكروسوفت، الى خسائر مالية كبيرة بعد الخلل التقني الذي إصابة أنظمة الحوسبة التابع لها.

وذكرت وسائل إعلامية ان "شركة مايكروسوفت العالمية خسرت ما يقرب الـ 60 مليار دولار بعد ساعات من العطل الفني الذي أصاب الشركة".



وأضافت ان "استمرار العطل سيولد خسائر اكبر للشركة والى المطارات والأنظمة العالمية التي توقفت بفعل هذه الخلل".

