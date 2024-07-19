واشنطن: وقف إطلاق النار في غزة يلوح في الافق

وقال بلينكن أمام منتدى أسبن الأمني في كولورادو، أن المفاوضين "يتجهون صوب الهدف النهائي".كما تابع قائلاً "لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".وفي 31 ايار، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لهدنة أخرى، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج.وتقول إسرائيل إن 120 رهينة ما زالوا في غزة، 32 منهم من النساء والأطفال وكبار السن المسنين الذين يجب إطلاق سراحهم، خلال تعليق أولي للأعمال القتالية مدته 6 أسابيع، بموجب مسودة الاتفاق الذي طرحه بايدن.ومع ذلك، قال شخصان مطلعان على المفاوضات إن حماس تصر على أن لديها 18 رهينة على قيد الحياة فقط في تلك الفئة من الأسرى.هنا ردت إسرائيل بأن حماس "يجب أن تعيد بعض الرهائن في سن التجنيد للاقتراب من حصة 32 شخصا"، لكن الحركة الفلسطينية قالت إن إطلاق سراح المحتجزين من تلك الفئة "لن يتم إلا في مرحلة وقف إطلاق النار".