بنغلادش.. اتساع دائرة العنف وارتفاع عدد القتلى إلى 105

وأُبلغ عن 24 قتيلًا إضافيًا في ثلاثة مستشفيات في العاصمة دكا، و6 قتلى آخرين في مدينة رانغبور في شمال البلاد، أضيفوا إلى الحصيلة السابقة البالغة 75 قتيلًا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اجتاح المتظاهرون سجنًا في منطقة نارسينغدي بوسط بنغلادش وأطلقوا سراح "مئات" المعتقلين قبل أن يضرموا النار في المبنى.فيما اعلن مكتب رئيسة الوزراء في بنغلاديش، عن فرض حظر للتجوال في أنحاء البلاد ونشر الجيش لحفظ الأمن.وتشهد بنغلادش منذ الأول من تموز تظاهرات طلابية تطالب بإصلاح نظام التوظيف في القطاع العام على خلفية أزمة توظيف حادة في صفوف الخريجين في البلد البالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة.