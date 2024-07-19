قيس سعيّد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على "فيس بوك" بيانا تلاه سعيّد قال فيه: "لو كنت خُيرت لما اخترت، ولكن حينما يدعوك الواجب الوطني المقدس، لا مجال للتردد، ولا مجال لأن تقول الذي استجبت ولبيت".وأضاف: "من برج الخضراء، أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".وزاد سعيّد: "اخترت هذا المكان وهذا اليوم، لأنه يعبق برائحة النضال، ولأن برج الخضراء رمز المنارة والسمو والعلو والشموخ".وأشار الرئيس التونسي إلى أنه اختار هذا الموقع تحديدا لإعلان ترشحه تأكيدا على أن تونس دولة موحدة، من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب.وطالب سعيّد ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة، مضيفا "البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الآخر سيسقط عنه بالتأكيد القناع في قادم الأيام".وشدد أيضا على كل من سيقوم بالتزكية "عدم قبول أي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء إلى يوم الدين".