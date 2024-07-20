هل سيشهد العالم وباء بعد تسجيل آلاف الإصابات؟

السومرية نيوز – دولي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل آلاف الإصابات بالكوليرا خلال شهر حزيران الماضي ووفاة ما لا يقل عن 160 شخصا بسبب المرض.

ووفقا لبيان المنظمة، سجلت الإصابات والوفيات في 18 دولة واتضح أن عدد الاصابات في شهر حزيران كان أقل بنسبة 14 بالمئة مقارنة بشهر أيار.

وقد سجلت بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط 32467 إصابة جديدة، وحوالي 18.7 ألف إصابة في أفغانستان، وأكثر من 6.6 ألف في اليمن، وأكثر من 5.2 ألف في باكستان.

وعموما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2024 في 25 دولة 249793 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت في كانون الثاني 2023 انتشار وباء الكوليرا "حالة طوارئ من الدرجة الثالثة"، ما يتوافق مع أعلى مستوى من التعقيد.

وجاء في بيان المنظمة: "بالنظر إلى عدد حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم وتوزيعها الجغرافي ونقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم (وفقا لنتائج يونيو) المخاطر العالمية على أنها مرتفعة جدا".

والمثير في الأمر أن العالم يواجه "نقصا حادا" في لقاح الكوليرا عن طريق الفم، حيث منذ كانون الثاني 2023، طلبت 17 دولة 102 مليون جرعة، في حين أنتجت 51 مليون جرعة فقط خلال هذه الفترة. وفي 8 تموز 2024 بلغ المخزون العالمي للقاحات الكوليرا 7.5 مليون جرعة فقط.

والكوليرا، مرض خطير تسببه ضمة الكوليرا المعدية(Vibrio cholerae)، وتحدث الإصابة عند دخولها مع الطعام أو الماء إلى الجسم.