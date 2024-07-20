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غارات جوية عنيفة تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن
دوليات
2024-07-20 | 11:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
3,210 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم السبت، بسماع دوي سلسلة انفجارات ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.
وأكدت وسائل الإعلام اليمنية أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.
وذكرت مصادر صحفية إن شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية شاهدوا انطلاق مقاتلات إسرائيلية من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين.
وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن إسرائيل نفذت الهجوم في اليمن.
وربطت وسائل إعلام إسرائيلية الغارات على الحديدة بالهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.
المحرر:
سعد أحمد
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