أول تعليق للحوثيين بعد الغارات التي استهدفت "الحديدة"





وأضاف المصدر أن "غارات العدو الإسرائيلي استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء". ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن مصدر رسمي قوله: "سلسلة غارات للعدو الصهيوني تستهدف ميناء الحديدة"، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في الميناء.وأضاف المصدر أن "غارات العدو الإسرائيلي استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء".

وكانت وسائل إعلام يمنية أفادت، مساء اليوم السبت، بسماع دوي سلسلة انفجارات ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.