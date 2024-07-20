غزة.. عشرات الضحايا بغارة إسرائيلية على موقع يؤوي نازحين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم السبت، بسقوط أكثر من 10 شهداء وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدفت موقعا يؤوي عائلات نازحة في منطقة ارميضة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويتواصل القصف والغارات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة اليوم مع مرور 288 يوما على الحرب المدمرة.



ويأتي ذلك فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف مربعات سكنية ومنازل مأهولة في مختلف أنحاء القطاع، وارتكاب المزيد من المجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء وفي الخيام، بعدما دمر منازلهم وممتلكاتهم.