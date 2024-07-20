"غارة إسرائيلية" تستهدف مستودعات جنوبي لبنان

وقالت ثلاثة مصادر أمنية وفقاً لـ"رويترز"، إن "إسرائيل نفذت في وقت متأخر اليوم السبت، غارات على مستودعات ذخيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في جنوب لبنان".وأدت الغارات على بلدة عدلون، على بعد 40 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية إلى سلسلة من الانفجارات المدوية سمعها شهود في جميع أنحاء الجنوب اللبناني.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "هناك إصابات بين المدنيين في قصف إسرائيلي على قرية عدلون بقضاء صيدا".