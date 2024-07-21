هزة أرضية تضرب شمال شرق ليبيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم في منطقة ساحل الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا.





وأشار المركز إلى أن منطقة سواحل الجبل الأخضر تتميز بنشاط زلزالي ملحوظ بسبب وقوعها بالقرب من منطقة التقاء الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسيوية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية مستمرة".

وقال المركز في بيان إن "محطات الرصد الزلزالي العالمية رصدت المركز السطحي لهذه الهزة التي وقعت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت ليبيا على مسافة حوالي 250 كيلومترا شمال مدينة درنة وبعمق 31 كم".وأشار المركز إلى أن منطقة سواحل الجبل الأخضر تتميز بنشاط زلزالي ملحوظ بسبب وقوعها بالقرب من منطقة التقاء الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسيوية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية مستمرة".