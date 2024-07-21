الكويت.. القضاء يصدر قراراً بحق "فاطمة المؤمن"

وأيدت محكمة التمييز في الكويت حكم الاستئناف وحكم محكمة أول درجة بالحبس وسحب رخصة القيادة من فاطمة المؤمن لمدة سنة وتغريمها 15 دينارا.جاءت العقوبة بحق "المؤمن" في اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل والتسبب في الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة شخصين.وكانت جهات التحقيق وجهت لفاطمة المؤمن 10 تهم منها "القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، القيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، تجاوز السرعة، تجاوز الإشارة الحمراء".ووقع الحادث المأساوي في الساعات الأولى من يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023 عند تقاطع شارع "السور" مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.ورغم أن الحادث أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بسبب القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الحمراء، إلا أن فاطمة المؤمن تطالب بالإفراج عنها، وهو ما ترفضه المحكمة حتى الآن.