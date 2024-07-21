ماسك يدعو لإنشاء قاعدة قمرية مأهولة بشكل دائم

السومرية نيوز – دولي

اعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن من الضروري إنشاء قاعدة قمرية مأهولة تتوفر فيها متطلبات الحياة بشكل دائم.

كتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "يجب علينا إنشاء قاعدة قمرية تتاح الحياة فيها بشكل دائم".

وقال ماسك في نيسان إن شركته ستكون قادرة على البدء في نقل البشر إلى القمر في غضون السنوات الخمس المقبلة وإلى المريخ في غضون السنوات السبع إلى التسع سنوات القادمة.

وفي ايار 2002، أسس ماسك شركة سبيس إكس لتصنيع مركبات الفضاء وإطلاق البعثات الفضائية، ويشغل ماسك في الشركة منصب المدير التنفيذي والمصمم الرئيسي.

ومن بين الأفكار التي يطمح ماسك لتجسيدها، فكرة تفعيل نظام النقل الفائق السرعة المسمى بــ "هايبر لوب".