رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو بايدن الى الاستقالة

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الاستقالة.

وقال جونسون في تصريحات صحافية، "على بايدن الاستقالة من منصبه كرئيس فورا".

وأعلن بايدن، انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً أنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته، كما أعلن تاييده ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انسحاب بايدن من السابق الانتخابي، بالقول إن "هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن".