بعد قراره اليوم.. الكشف عن كواليس انسحاب بايدن

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يدين "العدوان الإسرائيلي" على اليمن: تصعيد خطير
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494483-638571892716303552.jpg
بعد قراره اليوم.. الكشف عن كواليس انسحاب بايدن
دوليات
2024-07-21 | 16:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
4,667 مشاهدة
عقب الخطوة المفاجئة للرئيس بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي، بدأت معلومات تتكشف من كواليس هذه الخطوة التاريخية.
فقد أبلغ بايدن فريقه الكبير بقراره الانسحاب من السباق الرئاسي في حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي، تزامناً مع نشر رسالته العامة، وفقًا لمصدر مطلع على التوقيت بحسب CNN.
وقال نفس المصدر: "قبل ذلك، كانت كل الأمور تسير بوتيرة متسارعة تشير إلى أنه سيترشح".
يأتي هذا القرار غير المتوقع بينما كان الجميع يتوقع أن بايدن سيمضي قدماً في حملته الانتخابية، مما أضاف عنصرًا من الدهشة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن.
مفاجأة لموظفي بايدن وهاريس
ونقلت مصادر بحسب ABC News أن الموظفين الذين يعملون لدى كل من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لم يكن لديهم أي مؤشر على أن بايدن اتخذ قراره بالتنحي عن سباق 2024.
اتصالات حملة بايدن بالمندوبين
بينما كان الرئيس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد ظهر الأحد، كان مساعدو حملته على مستوى الولايات يتصلون بالمندوبين استعدادًا للمؤتمر الديمقراطي الشهر المقبل.
وقال مسؤول في حملة بايدن على مستوى الولايات وفق "موقع بولتيكيو"، الذي كان زملاؤه يقومون بالاتصالات: "كانت هناك حملة وطنية لتعزيز دعم المندوبين قبل التصويت"، ومنذ مناظرته الكارثية، كان مساعدو بايدن يعملون للحفاظ على التزام المندوبين في مؤتمر شيكاغو.
وفي إشارة أخرى إلى مدى دهشة قرار الرئيس حتى لفريقه، اختتمت قيادة حملته في ولاية ديلاوير اتصالاً مع موظفي الولاية قبل دقائق فقط من نشر بايدن رسالته التي أعلن فيها انسحابه.
وقال المسؤول، مشيرًا إلى موظفي بايدن: "لا أعتقد أن أحدًا في ديلاوير كان يعلم".
قرار بايدن النهائي قبل 48 ساعة
وفقًا لأحد كبار مستشاري الحملة الانتخابية بحسب ما نقلته شبكة CNN، تم التوصل إلى قرار بايدن النهائي بالانسحاب من السباق خلال الـ 48 ساعة الماضية.
واستشار بايدن عائلته وكبار مستشاريه عبر الهاتف، ولم يعقد اجتماعًا شخصيًا أخيرًا مع كبار حملته أو مستشاري البيت الأبيض أثناء تعافيه من كوفيد-19 في منزله الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.
وقال المستشار إن الرئيس "لم يكن منغمساً"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعاً بأنه "سيثقل كاهله" وسيكون مصدر إلهاء وتعقيد لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
انسحاب بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر يوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدًا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.
وبحسب بيان نشره على صفحته على منصة إكس، جاء الإعلان بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، حيث أعرب بايدن عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية.
وأشار بايدن إلى أن قراره جاء في مصلحة حزبه والبلد، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.
دعم كامالا هاريس
وأعلن بايدن بعد نصف ساعة من انسحابه أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.
وقال بايدن عبر منصة إكس "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".
وجاء في بيان على صفحته الرسمية بمنصة إكس: "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول الترشيح والتركيز على جميع طاقاتي على واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي. كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس كنائبتي للرئيس. وكان ذلك أفضل قرار اتخذته. اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لترشيح كامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. ديمقراطيون — حان الوقت للاتحاد وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك".
وبحسب تقرير لـ CNN، كان أنصار نائبة الرئيس كامالا هاريس يعملون خلف الكواليس خلال الأسبوع الماضي لتأمين الدعم من المندوبين.
ولم يكن الهدف من هذه الجهود دفع بايدن للخروج من السباق، بل الاستعداد في حال قرر الانسحاب، بحسب التقرير.
وقال أحد كبار الاستراتيجيين الديمقراطيين، الذي عمل في حملة هاريس لعام 2020، لشبكة سي إن إن:"كنا نقوم بتجميع المندوبين خلال الأسبوع الماضي".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
رياضة
30.82%
05:12 | 2024-07-21
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
05:12 | 2024-07-21
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
رياضة
29.22%
06:20 | 2024-07-20
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
06:20 | 2024-07-20
الداخلية تحدد موعد فتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة وتعلن الشروط
أمن
21.79%
05:28 | 2024-07-21
الداخلية تحدد موعد فتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة وتعلن الشروط
05:28 | 2024-07-21
بسبب قانون جوازات السفر.. "فضيحة كبرى" في مجلس النواب
سياسة
18.17%
06:40 | 2024-07-20
بسبب قانون جوازات السفر.. "فضيحة كبرى" في مجلس النواب
06:40 | 2024-07-20
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-21
استديو Noon
صديق المصلحة 21-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-21
استديو Noon
صديق المصلحة 21-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-21
Morning Live
فائدة دروس التقوية لطلاب المراحل المنتهية - حلقة ٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-21
Morning Live
فائدة دروس التقوية لطلاب المراحل المنتهية - حلقة ٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-21
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-21
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-21
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
رحال
ناحية الاسحاقي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-20
رحال
ناحية الاسحاقي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-20
Biotic
تضخم الثدي عند الرجال - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-19
Biotic
تضخم الثدي عند الرجال - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-19
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-21
استديو Noon
صديق المصلحة 21-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-21
استديو Noon
صديق المصلحة 21-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-21
Morning Live
فائدة دروس التقوية لطلاب المراحل المنتهية - حلقة ٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-21
Morning Live
فائدة دروس التقوية لطلاب المراحل المنتهية - حلقة ٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-21
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-21
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-21
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
رحال
ناحية الاسحاقي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-20
رحال
ناحية الاسحاقي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-20
Biotic
تضخم الثدي عند الرجال - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-19
Biotic
تضخم الثدي عند الرجال - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.