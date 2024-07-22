تسجيل أكبر عملية جمع تبرعات في يوم واحد لصالح "كاميلا هاريس"

وقالت المجموعة في بيان إنه "حتى الساعة 21:00 (01,00 ت غ)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر (آكت بلو) بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".وأضاف البيان أن "يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024"، عبر هذه المجموعة التي تسهل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين.