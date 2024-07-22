Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الثلاثاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن سبب انسحاب بايدن من السباق الانتخابي.. ما شأن صديقيه المقربين؟

دوليات

2024-07-22 | 12:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن سبب انسحاب بايدن من السباق الانتخابي.. ما شأن صديقيه المقربين؟
1,229 مشاهدة

ظل الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكا بخوض السباق الرئاسي حتى مساء السبت لكن بحلول الأحد تبدل موقفه.

وعلى مدار 23 يوما، أصر بايدن على الاستمرار في حملة إعادة انتخابه رغم الضغوط المتزايدة ودعوات أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والمانحين له بالتنحي.

وقبل ساعات من قراره المفاجئ، أخبر بايدن كبار مساعديه أنه "يتقدم بكامل قوته" في الحملة لكن بحلول المساء كان قد غير رأيه بعد مناقشة طويلة مع أقرب مساعديه وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وفي منزله على شاطئ ديلاوير التقى بايدن مع صديقه ستيف ريكيتي يوم الجمعة ثم التقى يوم السبت مع مايك دونيلان والرجلان كانا إلى جانب بايدن خلال القرارات الرئيسية التي اتخذها مثل ترشحه للرئاسة عامي 2016 و2020.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها قولها إن الرجلين قدما معلومات جديدة دامغة في اجتماع من شأنه تسريع نهاية مسيرة بايدن السياسية.

وبالإضافة إلى عرض مخاوف جديدة من المشرعين الديمقراطيين وتحديثات بشأن عملية جمع التبرعات التي تباطأت، كان هناك استطلاعات الرأي الخاصة بالحملة، والتي أظهرت أن طريقه إلى النصر في نوفمبر/تشرين الثاني قد انتهى.

وظهر الأحد كان الأشخاص الوحيدون مع بايدن في مقر إقامته هم السيدة الأولى جيل بايدن واثنين من المساعدين الموثوقين الآخرين هما نائبة رئيس الأركان آني توماسيني ومساعد السيدة الأولى أنتوني برنال.

وبعدها أبلغ بايدن مجموعة أكبر إلى حد ما من مساعديه المقربين أنه قرر في الليلة السابقة إنهاء حملته وشكرهم على خدمتهم وبعد دقيقة واحدة، وقبل إخطار أي شخص في الحملة أو في البيت الأبيض، نشر رسالته التاريخية عبر حساب حملته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ورغم أن بايدن كان قد سئم بالفعل من الانشقاق داخل حزبه لكن لم يكن ذلك هو السبب وراء قراره إنما السبب الحقيقي هو أن الرئيس اقتنع أخيرا بما يعتقده العديد من الديمقراطيين الآخرين أنه لا يستطيع الفوز.

والأسبوع الماضي عندما طلبت الحملة إجراء استطلاعات رأي جديدة كانت هذه هي المرة الأولى التي يقومون فيها بإجراء استطلاعات في بعض الولايات الرئيسية منذ أكثر من شهرين.

وجاءت الأرقام مخيبة فأظهرت أن بايدن لا يتأخر في جميع الولايات الست الحاسمة فحسب، بل يتراجع أيضا في مناطق مثل فرجينيا ونيو مكسيكو، حيث لم يعتقد الديمقراطيون أن هناك حاجة إلى إنفاق موارد فيها للفوز.

ومع هذه المعرفة والوعي بأن المزيد من قادة الحزب، بما في ذلك المزيد من زملائه السابقين في مجلس الشيوخ، سيشاركون في حملة الضغط العام، فإن الخروج المفاجئ قدم لبايدن أفضل فرصة لجعل الأمر يبدو كما لو أن القرار جاء بشروطه الخاصة فكان خطوة لحفظ ماء وجهه وهو ما كانت تصر عليه جيل بايدن التي كانت حريصة جدا على كرامة زوجها.

وكان كبار مساعدي بايدن يستعدون لتحركات علنية من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي عملت خلف الكواليس لتشجيع الآخرين في الحزب على نوع العمل الجماعي الذي قد يدفع الرئيس أخيرًا إلى إنهاء حملته مثل الكشف عن استطلاعات رأي ديمقراطية توضح الصعوبات التي يواجهها بايدن.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصدر ديمقراطي مطلع على المحادثات الخاصة "أوضحت بيلوسي أن بإمكانهم القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.. لقد أعطتهم ثلاثة أسابيع من الطريق السهل وكان الأمر على وشك أن يكون بالطريقة الصعبة."

ومع تعهد بايدن في بيان بالعودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل، اعتقد البعض في الحزب أن الطريقة الوحيدة المتبقية لإقناع بايدن هي المزيد من المعارضة المباشرة والعامة حيث كان يستعد ما لا يقل عن 6 ديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بينهم مشرعين كبار لدعوة الرئيس إلى مغادرة الحملة عبر بيان جرت صياغته مسبقا وكان يفترض الكشف عنه اليوم الإثنين.

وفي مبنى الكابيتول شعرت القيادة الديمقراطية أن قرار بايدن قادم وقال نائب ديمقراطي إن الرئيس "انقطع عن الاتصال بالإنترنت" في الأيام الأخيرة بينما كان يقضي بعض الوقت مع عائلته، في إشارة إلى أنه كان يستوعب الرسائل الديمقراطية الحازمة التي تطالبه بالتنحي.

وأضاف "لقد فهم الرسالة" التي نقلها له زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

ومنذ المناظرة الكارثية مع خصمه الجمهور دونالد ترامب، كان بايدن وأقرب مساعديه عازمين على التعافي، مقتنعين بأنه يظل أفضل فرصة لحزبه لهزيمة الرئيس السابق، ومتفائلين بقدرتهم على احتواء التداعيات.

لكن الجميع رأى ما حدث في المناظرة وبينما حافظ بايدن وفريقه على موقف حازم للمضي قدمًا، بدأت الضغوط بهدف اختيار مرشح ديمقراطي بدلا منه.

وبعد دعوات الديمقراطيين بدأت التسريبات حول لقاء بيلوسي وشومر وجيفريز مع بايدن وبالتزامن قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس السابق باراك أوباما كان يعبر أيضًا عن مخاوفه بشأن حملة بايدن.

وكانت الأمور متفاقمة منذ محاولة اغتيال ترامب وصورته وهو يرفع قبضته التي قدمتها حملته باعتبارها تجسيد للقوة في مواجهة بايدن الضعيف خاصة بعد إصابة الرئيس بكورونا في خضم مؤتمر الحزب الجمهوري.

وفي ديلاوير كان أقرب المقربين من بايدن فقط يشعرون بأنه على وشك تغيير مساره ورغم أن عائلته وعدد من مساعديه عارضوا بشدة انسحابه مشيرين إلى الأزمات التي تجاوزها في مسيرته وشعرت زوجته جيل وابنه هانتر بالغضب من كبار الديمقراطيين بما في ذلك بعض الأصدقاء القدامى الذين شعروا أنهم يخونون زعيمًا مخلصًا للحزب.

وخلال الأيام الأخيرة، أصبحت الأسرة بما في ذلك شقيقته فاليري أكثر قلقا بشأن الأثر الذي قد يلحقه السباق بصحة الرئيس وإرثه.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Morning Live
Play
Morning Live
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
Play
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
Play
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
Play
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Morning Live
Play
Morning Live
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
Play
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
Play
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
Play
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.