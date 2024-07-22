بالأرقام.. ماذا فعل الخلل التقني العالمي لنظام الحوسبة؟

السومرية نيوز –دولي

استمر تأخر الرحلات الجوية في بعض المطارات بعد أن تسبب تحديث برنامج خاطئ في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم وأدى إلى إلغاء جميع شركات الطيران تقريبا لعدد من الرحلات الجوية، لكن التأثير بدأ في التراجع.

وبلغ إجمالي الرحلات التي ألغيت داخل أو خارج الولايات المتحدة في وقت مبكر، 758 رحلة، وفقا لأحدث بيانات موقع "فلايت أوير"، وهو معدل أكبر من المعتاد في ظل عدم وجود عطلة.

وكانت الغالبية العظمى من عمليات الإلغاء من نصيب رحلات شركة "دلتا" للطيران.

وأبلغت دلتا عن 626 عملية إلغاء، أو ما يقرب من 83 بالمئة من جميع الرحلات الملغاة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا" إد باستيان، في رسالة للعملاء، الأحد، إن شركة الطيران تواصل التعافي واستعادة العمليات بعد الانقطاع.

وذكر أن التوقف المؤقت في عمليات دلتا أدى إلى إلغاء أكثر من 3500 رحلة طيران تابعة لشركة "دلتا"، و"دلتا كونيكشن".

وكتب باستيان: "المشكلة التقنية حدثت في عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما خلال فصل الصيف، حيث تجاوزت حمولاتنا المحجوزة 90 في المئة، مما حد من قدراتنا على إعادة الإقامة".

وتسببت المشكلة في تقطع السبل بالآلاف من مسافري دلتا في أنحاء الولايات المتحدة، ودفعت البعض إلى استئجار سيارات لقيادتها مئات الأميال، بينما اضطر آخرون للانتظار ربما لأيام من أجل حجز رحلات جديدة أو إلغاء السفر بالكُلية.