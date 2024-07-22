الكشف عن الوضع الصحي لبايدن بعد إصابته بكورونا

ووفق طبيب بايدن، فإن أعراض كوفيد-19 لدى الرئيس الأميركي اختفت تماما تقريبا.وأضاف الطبيب أن النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية.وهاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال منصة "تروث سوشيال" بايدن الذي أعلن الأحد انسحابه من السباق الرئاسي، حيث قال: "هل يعتقد أحد حقا أن جو بايدن كان مصابا بكورونا؟ لا، لقد أراد الخروج منذ 27 يونيو، ليلة المناظرة، حيث تم طمسه بالكامل".وأوضح ترامب أنه: "كانت تلك اللحظة الكبرى في نهاية جو بايدن. كانت تلك هي اللحظة التي تم فيها الكشف عن جو على حقيقته، وهو رجل غير كفء وما كان ينبغي له أن يصبح رئيسا أبدا. جو بايدن غير صالح للخدمة. إنه يدمر بلدنا".وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن القرار الذي اتخذه بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي لم يكن له علاقة بأي مشاكل طبية.وذكر المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أن بايدن لم يخضع لفحوصات طبية مهمة، بصرف النظر عن الفحوصات اليومية مع طبيبه والتي كان لها علاقة في الأيام الأخيرة بمراقبة تشخيصه بكورونا، ولم تكن الأمور الطبية مشكلة حينها".