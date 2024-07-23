بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة قبل انتهاء ولايته الرئاسية

وذكر موقع "أكسيوس" أن "من المقرر أن يلتقي بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".ونقل الموقع عن بايدن قوله إنه سيواصل العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، مردفاً: "نحن على وشك تحقيق ذلك".ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الأخير قوله، في اجتماع مع عائلات الرهائن بمدينة واشنطن، الاثنين، إن ”ظروف صفقة الرهائن تنضج “.ووصل نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية، مساء الاثنين، وقال أحد مساعديه للصحفيين إنه لن يجتمع مع بايدن يوم الثلاثاء، كما كان يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي.