بينهم "يوسف كالكان".. تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين شمالي العراق

وأضافت في بيان رسمي نقلته "الاناضول"، أن "تحييد المسلحين جاء إثر غارة جوية في منطقة عمليات المخلب".وأوضحت أن "كالكان الملقب بـ"سوكان تشالا" كان أحد الملاحقين بالنشرة الحمراء للمطلوبين، بتهم "تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.