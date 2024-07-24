استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير البريطاني‬⁩ في ⁧‫العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في ‫طهران احتجاجا على قيام حكومته بتسليم أحد مواطني إيران إلى الولايات المتحدة". وكشف الموقع أن تهمة المواطن الإيراني "التهرب من العقوبات".