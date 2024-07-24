تعليق أمريكي بشأن غزة: المعاناة لا توصف

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن المعاناة في قطاع غزة لا توصف.

وقالت الخارجية في بيان، "المعاناة في غزة لا توصف ولهذا السبب نواصل الضغط بقوة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضافت أن "الأونروا ليست منظمة إرهابية، ونحث حكومة إسرائيل والكنيست على وقف تفعيل التشريع ضدها".

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أن "الهجوم الذي تشنه الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير مفيد، ولا يساعد في إيصال المساعدات".