الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين 5 رهائن من خان يونس

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على أكس إنه تم انتشال الجثامين خلال عملية مشتركة نفذها الجيش والشاباك.وأضاف أنه تم انتشال جثة المساعد المتقاعد، رافيد أريه كاتس، الذي قتل خلال تصديه لهجمات مسلحين في السابع من أكتوبر و"تم اختطاف جثته إلى داخل قطاع غزة".وأوضح أنه تم انتشال جثة الرهينة، مايا غورين، وجثامين العريف أول متقاعد أورين غولدين، والعريف تومير أخيماس، والعريف كيريل برودسكي، من خان يونس، الأربعاء.وأكد أنه بحسب المعلومات الاستخبارية اتضح أن غورين قتلت خلال هجوم السابع من أكتوبر، بينما قتل الثلاثة الآخرون خلال تصديهم لمسلحين في 7 أكتوبر و"تم اختطاف جثامينهم جميعا إلى قطاع غزة".