"هل الحادث منفرد؟".. مستشار ترامب يتحدث للسومرية نيوز عن محاولة الاغتيال وحظوظه بالانتخابات

السومرية نيوز – خاص

أكد مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان ترامب يتمتع بتأييد عال للفوز بالانتخابات المقبلة، فيما اشار الى الرغبة باجراء مناظرة مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال المستشار غبريال صوما لـ السومرية نيوز، ان "الاعتقاد السائد يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بتأييد عال للفوز بالانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل".

واضاف ان " مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس لم تكن تتمتع بتأييد الناخبين في الحزب الديموقراطي، ولم تحصل على مندوب واحد في الانتخابات التمهيدية التي جرت عام 2019، مما دفعها للانسحاب من الانتخابات الرئاسية سنة 2020".

وذكر ان "بايدن عينها نائب للرئيس لأنه أراد أن تكون نائبة الرئيس امرأة بالدرجة الأولى ومن اصول إفريقية"، لافتا الى ان "ترامب يرغب في اجراء مناظرة مع هاريس".

وبشأن محاولة اغتيال ترامب، اكد صوما ان "التحقيقات مستمرة حول الحادث، ولا نعلم إلى الان فيما اذا كان المتهم بمحاولة الاغتيال قام بهذه المحاولة منفردا، أم وجود شركاء له".

وذكر ان "التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة من الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال".