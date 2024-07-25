واشنطن تعلن تدمير صاروخين حوثيين في اليمن

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف: "تقرر أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".