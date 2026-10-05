ترامب يعلق على الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد.

وقال في كلمة له، "منفتح دائما على محادثات مباشرة مع "، مردفا "الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".

وأضاف "أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة ".

واعرب عن اعتقاده أن هناك تهديدا محددا دفعنا إلى سحب قاذفات من قاعدة بريطانية وقد نقلناها إلى مكان بعيد جدا"، مضيفا "لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت إيران أطلقت مسيرة إلى وإذا فعلت ذلك فستتكبد خسائر فادحة".

وبشأن تطورات الوضع في ، قال ترامب "الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية".

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت اليوم الاثنين، إحكام سيطرتها الكاملة على الاستراتيجي ومديرية ومطار ذوباب غربي تعز، مع انطلاق عملية عسكرية شاملة تحت مسمى "فجر اليمن" تهدف إلى استعادة العاصمة .