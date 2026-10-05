ترامب يعلق على الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577936-639268250842432759.jpg
ترامب يعلق على الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين
دوليات
2026-10-05 | 15:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,241 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الاثنين، أن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد.
وقال
ترامب
في كلمة له، "منفتح دائما على محادثات مباشرة مع
إيران
"، مردفا "الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".
وأضاف "أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة
فلاي دبي
".
واعرب عن اعتقاده أن هناك تهديدا محددا دفعنا إلى سحب قاذفات من قاعدة بريطانية وقد نقلناها إلى مكان بعيد جدا"، مضيفا "لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت إيران أطلقت مسيرة إلى
بريطانيا
وإذا فعلت ذلك فستتكبد خسائر فادحة".
وبشأن تطورات الوضع في
اليمن
، قال ترامب "الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية".
وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت اليوم الاثنين، إحكام سيطرتها الكاملة على
مضيق باب المندب
الاستراتيجي ومديرية ومطار ذوباب غربي تعز، مع انطلاق عملية عسكرية شاملة تحت مسمى "فجر اليمن" تهدف إلى استعادة العاصمة
صنعاء
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحالف دعم الشرعية باليمن: إصابة 73 في اعتداءات الحوثيين على السعودية
02:22 | 2026-09-08
اول تعليق من الحوثيين على قصف السعودية
04:05 | 2026-09-08
أول تعليق للسعودية بعد بيان الحوثيين عن "إعلان حظر الملاحة"
16:55 | 2026-07-20
الحوثيون: 54 غارة جوية سعودية استهدفت ست محافظات يمنية
15:06 | 2026-09-09
ترامب
ايران
مضيق باب المندب
دونالد ترامب
فلاي دبي
بريطانيا
دونالد
إيران
صنعاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في العراق
اقتصاد
33.03%
09:31 | 2026-10-07
الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في العراق
09:31 | 2026-10-07
توضيح جديد من البنك المركزي حول تعديل سعر صرف الدولار
اقتصاد
30.89%
07:15 | 2026-10-07
توضيح جديد من البنك المركزي حول تعديل سعر صرف الدولار
07:15 | 2026-10-07
بيان جديد من وزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار
اقتصاد
23.87%
02:49 | 2026-10-07
بيان جديد من وزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار
02:49 | 2026-10-07
الدولار يتراجع في بغداد بعد قفزة كبيرة إثر قرار البنك المركزي
اقتصاد
12.21%
03:42 | 2026-10-08
الدولار يتراجع في بغداد بعد قفزة كبيرة إثر قرار البنك المركزي
03:42 | 2026-10-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-07
Live Talk
أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-07
Live Talk
أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-07
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-07
Live Talk
أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-07
Live Talk
أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-07
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
اخترنا لك
جيمس بوند بالهند.. 40 كم اعلى سيارة تسير بسرعة 100 كم/ساعة لمواجهة المهربين
02:04 | 2026-10-08
الجيش الأمريكي يعلن استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز
18:25 | 2026-10-07
اتفاق إيراني عُماني على مسارات آمنة في هرمز
16:41 | 2026-10-07
تحذير أمريكي من احتمال إغلاق المجال الجوي السعودي
16:20 | 2026-10-07
قبل انتخابات التجديد النصفي.. إدارة ترامب تبحث خيارات لـ"ضرب إيران"
15:45 | 2026-10-07
سوريا تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية لـ"مواجهة الحوثيين"
15:05 | 2026-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.