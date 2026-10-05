السعودية تعلن تنفيذ عملية عسكرية في محافظة الحديدة

وقال اللواء ، أن " نفذت عملية عسكرية في محافظة ، شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية".وأكد على حسابه في منصة "إكس"، "إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية الأحمر".كما قال المتحدث باسم ، إنه "جرى إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر".