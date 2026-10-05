بلاغ عن متفجرات على متن طائرة متجهة من أنقرة إلى شانلي أورفا

وكتب والي مدينة شانلي أورفا جنوبي شيلداك عبر منصة "إكس": "في 5 أكتوبر الساعة 19:00 مساء، عُثر على رسالة تشير إلى وجود عبوة ناسفة على متن طائرة الركاب AJET 4180، التي كانت متجهة من العاصمة التركية إلى شانلي أورفا".وأضاف: "هبطت الطائرة في مطار شانلي أورفا الدولي (GAP) الساعة 8:05 مساء، وتم إجلاء الركاب بسلام، وستقوم قوات الأمن بتفتيش الطائرة بحثا عن أي متفجرات".وأشار شيلداك إلى أن الطائرة كانت تقل 136 راكبا و7 من أفراد الطاقم، وختم المنشور: "اتُخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان إجلاء الركاب والطاقم بسلام".