"حلف مكة" يعلن بدء تنفيذ التزامات الدفاع المشترك بين الدول الثلاث

أعلن بيان مشترك لحلف ، الاثنين، عن بدء تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، معتبراً أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للسعودية وتركيا وباكستان.

وجاء في البيان، "التأكيد أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث"، مضيفا "البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في ".



ولفت البيان الى أن " وباكستان تشيدان بجاهزية وكفاءة القوات السعودية في التصدي للتهديدات والهجمات"، وادان البيان "محاولة استهداف المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية".



وكشف بيان مشترك لحلف مكة عن "تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان أمينا عاما للتحالف لمدة 3 سنوات".