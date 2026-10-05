الدفاع الروسية تعلن تدمير 343 مسيرة أوكرانية

​أعلنت في بيان اليوم الاثنين، عن تدمير 343 مسيرة جوية أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إسقاط المسيرات تم في الفترة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الروسية.



وجاء في البيان: "خلال النهار من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 343 مسيرة جوية أوكرانية من طراز الطائرات، فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وإقليم ستافروبول، وجمهورية ، وفوق مياه ".