خلال زيارة عاشوراء.. الحكومة الباكستانية: اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق

وقال حسين خلال اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ برئاسة السيناتور عطا الرحمن، إن "نحو 50 ألف باكستاني اختفوا في العراق"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تصدر تأشيرات مجانية للحجاج، لكن منظمي الرحلات السياحية يتقاضون 80 إلى 90 دولارا".وأشار وزير الشؤون الدينية إلى أن "هناك خطوات يتم اتخاذها للسيطرة على قضايا الأشخاص الذين يسافرون بشكل غير قانوني إلى دول أخرى".وأبلغ السكرتير الإضافي للشؤون الدينية اللجنة عن "سياسة جديدة لزائري العراق وإيران وسوريا، والتي تنتظر موافقة مجلس الوزراء".