البيت الأبيض: نقترب من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، " الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

واضاف "الرئيس بايدن سيناقش مع نتنياهو كيفية سد الفجوات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لا تزال هناك بعض الفجوات التي ينبغي سدها ونعمل من أجل استكمال العمل للتوصل لاتفاق".

ولفت كيربي "نريد استعادة كل الرهائن ولهذا التوصل لاتفاق مهم للغاية"، مضيفا "نعتقد أننا نقترب من التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع "لا تزال هناك تنازلات ينبغي على إسرائيل وحماس تقديمها من أجل التوصل لاتفاق"، مشددا بالقول "كامالا هاريس كانت منخرطة في معظم المحادثات التي أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".