ترامب: إذا اغتالتني إيران يجب محوها عن وجه الأرض

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".وفي الأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام أميركية بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري.وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بتلقي سلطات أميركية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.وكان ترامب أصيب، في 14 تموز الحالي، بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، فيما تم "تحييد" مُطلق النار المتورط في الحادث.