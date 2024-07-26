لأسباب إنسانية.. بايدن يؤجل ترحيل اللبنانيين من الولايات المتحدة

وقال البيت الأبيض بأن "بايدن أرسل مذكرة إلى وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي بشأن تأجيل المغادرة القسرية لبعض الرعايا اللبنانيين".وذكر الرئيس الأمريكي في البيان "الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان تدهورت بشكل ملحوظ بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل، وفي حين أركز على تهدئة الوضع وتحسين الأوضاع الإنسانية فإن العديد من المدنيين ما زالوا في خطر ولذلك فإنني أصدرت توجيهات بتأجيل إبعاد بعض المواطنين اللبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة".وأضاف: "بموجب سلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، فقد قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية تأجيل إبعاد أي مواطن لبناني لمدة 18 شهرا وفقا للشروط والاستثناءات".وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "بناء على ذلك، فإنني أوجه وزير الأمن الداخلي باتخاذ التدابير المناسبة لتأجيل إبعاد أي مواطن لبناني موجود في الولايات المتحدة بتاريخ هذه المذكرة لمدة 18 شهرا باستثناء:- الذين عادوا طوعا إلى لبنان بعد تاريخ هذه المذكرة.- الذين لم يقيموا بشكل مستمر في الولايات المتحدة منذ تاريخ هذه المذكرة.- غير المقبولين بموجب القسم 212 (أ) (3) من قانون الهجرة والجنسية أو قابلين للترحيل بموجب القسم 237 (أ) (4) من قانون الهجرة والجنسية.- الذين أدينوا بارتكاب أي جناية أو اثنتين أو أكثر من الجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة أو الذين يستوفون أيا من المعايير المنصوص عليها في المادة 208 (ب) (2) (أ) من قانون الهجرة والجنسية.- الذين يخضعون للتسليم.- الذين قرر وزير الأمن الداخلي أن وجودهم في الولايات المتحدة ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو يشكل خطرا على السلامة العامة.- الذين يعتقد وزير الخارجية أن وجودهم في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.كما وجه بايدن كذلك وزير الأمن الداخلي باتخاذ التدابير المناسبة للسماح بتوظيف الأجانب الذين تم تأجيل إبعادهم على النحو المنصوص عليه في المذكرة طوال مدة التأجيل، والنظر في تعليق المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بالطلاب غير المهاجرين من حاملي تأشيرة F-1 والذين هم مواطنون لبنانيون حسبما يحدد وزير الأمن الداخلي باعتباره مناسبا.وفي ختام بيانه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يحق لوزير الأمن الداخلي أن ينشر هذه المذكرة في السجل الفيدرالي.ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.