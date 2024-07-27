ابن ماسك المتحول جنسيا يرد عليه بعد أن اعتبره "ميتاً"

السومرية نيوز – دولي

رد الابن المتحول جنسيا، للملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، بشكل عنيف عليه، بعد أن قال إنه "فقد ابنه للأبد" بسبب تغيير جنسه، معتبرا أنه "ميت".

وكان ماسك قد قال في حوار قبل بضعة أيام، أنه "فقد ابنه زافيير"، بسبب ما أسماه "فيروس العقل المستيقظ"، وهو مصطلح اعتاد استخدامه في مهاجمة ما يعتبره أفكارا متطرفة.

واعتبر في حديثه مع عالم النفس الكندي جوردن بيترسون، أنه تعرض للخديعة عندما "أُجبر" على توقيع وثائق طبية لتحويل ابنه إلى أثنى، قائلا: "الأطباء لم يشرحوا لنا بأن الأدوية التي سيتلقاها ابني ستجعله عقيما إلى الأبد، ومن ثم يجعلونه يتحول لأنثى مشوهة وعقيمة بالتأكيد".

وزعم أن الأطباء الذين يشجعون على تغيير جنس الأطفال هم "طواغيت" ينشرون "فيروساتهم"، مضيفا: "هم أجبن من قول الحقيقة العلمية خوفاً من نبذهم".

وشدد ماسك في حديثه على أنه نذر نفسه لمواجهة وتدمير "الفيروس"، مردفا: "نحن نحرز بعض التقدم في الوقت الحالي".

في المقابل، وصف زافيير ألكسندر ماسك الذي غير اسمه الى (فيفيان جينا ويلسون) (20 عامًا)، والده، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مؤسس شركة "سبيس إكس"، بأنه أب "بارد وغير مبالٍ ونرجسي وسريع الغضب".

وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن والده ضايقه عندما كان طفلا بسبب "صوتي العالي ومظهري الأنثوي".

وتابع موجها الحديث إلى أبيه: "إذا كنت ستكذب بشأني بشكل صارخ، أمام جمهور من الملايين، فلن أترك هذا الأمر يمر بسهولة.. أنا عمري 20 عامًا ولست طفلا.. وقادر على أن أحدد اختيارات حياتي".

وفي منشور على منصة ثريدز "Threads"، كتب زافيير: "إنه لا يعرف كيف كان طفلا لأنه ببساطة لم يكن هناك، وفي الوقت القليل الذي قضاه معنا تعرضت لمضايقات لا هوادة فيها بسبب أنوثتي ومثليتي الجنسية".

وقال زافيير "اعلن اني مثلي الجنس عندما كانت في الصف الثامن، ثم أصبحت متحول جنسي عندما كانت في السادسة عشرة من عمري".

وفي نيسان 2020، تقدم بطلب إلى المحكمة لتغيير اسمه من زافيير ألكسندر ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون.

وقال في الملف: "لم أعد أعيش مع والدي البيولوجي ولا أرغب في الارتباط به بأي شكل من الأشكال".