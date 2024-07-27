إيران تقرر إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك

السومرية نيوز – دولي

أفاد مجلس الإعلام الحكومي الإيراني بإغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك غدا الأحد بسبب الحر الشديد.

وقالت أمانة مجلس الإعلام الحكومي في بيان "إثر استمرار درجات الحرارة الشديدة وغير المسبوقة وحفاظا على صحة المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة، سيتم إغلاق جميع الدوائر والمراكز الحكومية والبنوك في جميع أنحاء ايران (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) يوم غد الأحد".

وأضاف البيان: "تم تحديد الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) من الساعة 6 إلى 10 صباحا يوم السبت".

وذكر البيان: "يسمح أيضا بالعمل عن بعد للموظفين غير القادرين على الحضور إلى مكان العمل بسبب ظروفهم الصحية".

وشهدت العاصمة طهران أشد أيامها حرارة ابتداء من ظهر الأربعاء وسجلت درجة حرارة 43 درجة في مدينة ورامين.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة.