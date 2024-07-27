صفارات الإنذار تدوي في الجولان والجليل الأعلى

وأفاد موقع "الجزيرة نت"، بأن "صفارات الإنذار تدوي مجددا في منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وفي كريات شمونة والبلدات المجاورة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان".

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بـ"وقوع إصابات في بلدة مجدل شمس بالجولان جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".