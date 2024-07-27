أول تعليق أمريكي على "هجوم الجولان"

وذكر مسؤول أمريكي بحسب موقع "أكسيوس": "ما حدث اليوم قد يكون الشرارة التي كنا قلقين بشأنها وحاولنا تجنبها لمدة 10 أشهر".وقتل وأصيب عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.وكشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين، من بينهم حالات حرجة، وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بارتفاع عدد القتلى إلى 11.واتهم "الجيش الإسرائيلي" حزب الله بالوقوف وراء الضربة متوعدا بالرد عليها، لكن الجماعة اللبنانية نفت ذلك "نفيا قاطعا"، حسب ما جاء في بيانها.