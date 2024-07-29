اليوم وغدا.. الأردن تُعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت

وستلغي الشركة رحلة اليوم الإثنين RJ403 ورحلة غد الثلاثاء RJ407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة، مع استمرار التقييم فيما يتعلق برحلات غد، كما أوردت "وكالة الأنباء الأردنية".وكان هجوم صاروخي قد أسقط 12 قتيلاً في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، السبت الماضي، إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم. ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها وذلك منذ أن أشعل هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل فتيل الحرب في غزة.ومطار بيروت الدولي أو مطار رفيق الحريري هو المطار الوحيد في لبنان. وكان قد جرى استهدافه في الحرب الأهلية في البلاد وفي حروب سابقة مع إسرائيل منها آخر حرب دارت بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.