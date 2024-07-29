إصابات بحادث طعن في مدينة ساوثبورت

السومرية نيوز – دولي

أصيب 8 أشخاص بحادث طعن وقع اليوم الاثنين في منطقة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا، وفق ما أفادت خدمة الطوارئ والإسعاف، فيما أعلنت الشرطة اعتقال رجل.

وقالت الشرطة المحلية في بيان "وصلت خدمات الطوارئ إلى ساوثبورت بعد وقوع حادث كبير هذا الصباح".

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس": "تم القبض على رجل ومصادرة سكين بحوزته. هناك ضحايا. لا يوجد تهديد أوسع للجمهور".

وكانت خدمة الإسعاف في الشمال الغربي (NWAS) أفادت بأنها تستجيب لحادث كبير الساعة 11:48 صباحا بالتوقيت المحلي في شارع هارت في ساوثبورت بعد تقارير عن حادث طعن متعدد.

وأضافت: "لقد أرسلنا 13 سيارة إسعاف إلى جانب الموارد المتخصصة من فريق الاستجابة للمناطق الخطرة وسيارة الإسعاف الجوي والأطباء المتميزين إلى مكان الحادث".

وتابعت: "حتى الآن، عالجت خدمة الإسعاف ثمانية مصابين تعرضوا لإصابات بالطعن وتم نقلهم إلى مستشفى Alder Hey للأطفال ومستشفى Aintree University ومستشفى Southport وFormby".