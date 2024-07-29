إيران تحذر من ضرب لبنان: عواقب وخيمة

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، من عواقب "الهجوم الإسرائيلي" على لبنان، مشيرا الى "عواقب وخيمة".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن بزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن "أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان سيكون له عواقب وخيمة".

ويأتي هذا التحذير بينما تدرس "إسرائيل"، ردا على حزب الله على هجوم صاروخي من لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى مقتل 12 شابا في مرتفعات الجولان المحتلة.

واتهمت "إسرائيل"، السبت، حزب الله بالوقوف خلف الضربة الصاروخية التي أدت إلى مقتل 12 فتى وفتاة، وقد نفى الحزب "أي علاقة" له بالهجوم، وفقا لوكالة "فرانس برس".