في افغانستان.. سقوط عشرات الضحايا جراء ضربات باكستانية

وقال مجاهد في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين إن الغارات الجوية طالت ولايات باكتيكا وباكتيا وكونار، منددا بالعمليات العسكرية التي وصفها بأنها "عمل جبان وعدوان سافر".وفي وقت سابق أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، أعقبتها ضربات محسوبة على نحو دقيق استهدفت مخابىء وملاذات آمنة لمسلحين في ، ما أسفر عن مقتل 29 مسلحا.