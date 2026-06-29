وفاة "السيدة الأولى لأمة الإسلام"

وعملت إلى جانب زوجها لمدة 72 عاماً، وساعدته في قيادة الحركة الدينية والاجتماعية والسياسية التي تدعو إلى الاعتماد على الذات لدى الأمريكيين من أصول أفريقية. وكان مقرهما الرئيسي في الجانب الجنوبي من شيكاغو.ولدت خديجة باسم بيتسي روس، وتزوجت لويس والكوت (اسم فراخان السابق) في عام 1953، وأنجبت منه 9 أطفال.اعتنقت عام 1955، وهو العام نفسه الذي انضم فيه زوجها إلى حركة "أمة الإسلام" متأثراً بصديقه ، وغير الاثنان اسميهما آنذاك.تأسست حركة "أمة الإسلام" عام 1930 في ، وتجمع بين مبادئ إسلامية وأفكار قومية للسود، بهدف تحسين الأوضاع الروحية والاجتماعية والاقتصادية للأمريكيين الأفارقة.وتحظى الحركة باحترام لجهودها في والجريمة وإعادة تأهيل السجناء، لكنها تُصنف من قبل بعض المنظمات الحقوقية كجماعة كراهية بسبب تصريحات قادتها المعادية للسامية والمناهضة للمثليين.