حضور عراقي وعربي "مرتقب" في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وسيحضر بزشكيان أمام البرلمان لأداء اليمين أمام أعضاء البرلمان وفقا للمادة 121 وبحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية، بحضور ضيوف أجانب من دول متعددة من بينها: روسيا وطاجيكستان وتركمانستان وإفريقيا الوسطى وباكستان وصربيا وكوبا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وغينيا بيساو.أما الوفود العربية التي ستشارك في حفل التنصيب بحسب وكالات إيرانية هي:*سوريا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ويضم الوفد أيضا وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.*وفد مصر برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي.*الجزائر (حضور على مستوى رئيس البرلمان)*جزر القمر (حضور على مستوى رئيس البرلمان)*الإمارات (حضور على مستوى نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء)*لبنان (حضور على مستوى نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء)*الأردن (حضور على مستوى نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء)*البحرين (حضور على مستوى وزير الخارجية)*اليمن (حضور على مستوى وزير الخارجية)*ليبيا (حضور على مستوى وزير الخارجية)*مصر (حضور على مستوى وزير الخارجية)*السودان (حضور على مستوى وزير الخارجية).