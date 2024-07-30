بريطانيا توجه رسالة إلى مواطنيها في لبنان.. ارحلوا!

وقال لامي في رسالة بالفيديو وجهها الوزير ونشرتها وزارة الخارجية عبر صفحتها على منصة "إكس": "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في لبنان واضحة: ارحلوا.. شهدنا خلال عطلة نهاية الأسبوع هجوما مأساويا في مرتفعات الجولان أدى إلى مقتل 12 شابا".وأكد "أننا ندين هجومه المروع وندعو حزب الله إلى التوقف.. سنبذل كل ما في وسعنا لمنع اندلاع صراع كامل ولكن الخطر آخذ في الارتفاع التوتر مرتفع والوضع قد يتدهور"، مضيفا: "أنا أعمل مع فرقنا القنصلية هنا للتأكد من أننا مستعدون لجميع السيناريوهات ولكن إذا تصاعدت هذه الصراعات، فلن تتمكن الحكومة من ضمان أننا سنكون قادرين على إجلاء مواطنينا على الفور".وتوجه إلى البريطانيين قائلا: "قد تضطرون إلى الاحتماء في مكانكم لذلك اسمحوا لي أن أكرر رسالتي الواضحة للمواطنين البريطانيين: إذا كنتم في لبنان، ارحلوا.. يجب عليكم المغادرة أثناء تشغيل الرحلات الجوية التجارية وإذا كنتم في المملكة المتحدة فلا تسافروا إلى لبنان".