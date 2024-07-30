140 حالة تسمم.. ثعبان مشوي ينهي حياة امرأة في اليابان

وقدّم شينجي كانيكو، مدير متجر "كيكيو" في يوكوهاما، التي تبعد حوالي ساعة عن طوكيو، اعتذاراته بعد تعرض زبائن لتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات تحتوي على ثعبان البحر المشوي، حيث عانوا من القيء والإسهال.وقال كانيكو للصحفيين، يوم الإثنين، إن إحدى الضحايا، وهي امرأة في التسعينات من عمرها، توفيت، معبّرًا عن "تعازيه الصادقة" .وتضمنت الوجبات ثعبان بحر مطبوخًا على طريقة "كاباياكي" التقليدية، حيث يُشوى ويُغطى بمزيج من صلصة الصويا ونبيذ الأرز للطهو.ثعبان البحر يُستهلك في جميع أنحاء العالم، ويتميز بشعبية خاصة في آسيا. وتشير بقايا موجودة في المقابر اليابانية إلى استهلاكه في الأرخبيل منذ آلاف السنين.وأوضح متجر "كيكيو" أن تحقيقًا أجرته الجهات الصحية كشف عن وجود نوع من البكتيريا يسمى المكورات العنقودية الذهبية في المنتجات.وكان مطعم إيسيسادا في طوكيو، الذي يدير جناحًا داخل متجر "كيكيو"، مسؤولًا عن طهو منتجات ثعبان البحر وبيعها.