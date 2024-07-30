قيمتها 100 ألف دولار.. الطبيعة تكافئ هندياً بماسة وزنها 19.22 قيراط

ووفقًا لموقع "ياهو نيوز"، أصبح عامل هندي معدم، يعاني من ثقل المديونيات حديث الصحف العالمية، بعد أن كشف عن عثوره على ألماسة تزن 19.22 قيراط، تُقدر قيمتها بحوالي 100 ألف دولار.هذا الحدث على حد وصفه، من شأنه أن يسهم في تغيير حياة عائلته للأفضل بعد أن كان يكافح من أجل توفير مصادر دخل مختلفة تساعده على المعيشة.وأفاد الموقع في تقريره أن راجو جوند، الذي يحصل عادة على حوالي 4 دولارات يوميًا من خلال قبول أي عمل يوفر له لقمة العيش لأسرته الكبيرة، سواء كسائق جرار لدى مزارع أكثر ثراء، أو بالعمل في الحقول أو مناجم الماس في ولايته ماديا براديش، قد عثر على الماسة الثمينة بمساعدة شقيقه الأصغر راكيش.ويقوم راجو وشقيقه أحيانًا بدفع 9.50 دولار يوميًا للتنقيب عن الذهب في قطعة أرض حكومية مساحتها 64 مترًا مربعًا، حيث عثروا على الحجر الثمين.وقال راجو في تصريحات تنقالتها وسائل إعلام مختلفة، إنه شعر بتسارع نبضات قلبه عندما أمسك بالحجر يوم الأربعاء، بينما كان ينظفه من التراب، مشيرًا إلى أن الحجر كان يزداد لمعانًا مع كل مسحة.وأفاد بأنهما، هو وشقيقه، غمرتهما السعادة، وسابقا الزمن خلال عودتهما إلى المنزل في مقاطعة كريشنا كاليانبور لمشاركة الخبر السار بعثورهما على الألماسة مع أفراد أسرتهما، ثم أخذا والدتهما إلى مكتب Panna Diamond المحلي لتقييم قيمة الحجر النفيس.وقال أنوبام سينغ، فاحص الماس الرسمي، إن "هذه ماسة بيضاء تزن 19.22 قيراطا، وقدرت قيمتها بحوالي 95,500 دولار"، مبينًا أن الحكومة تؤجر مناجم ضحلة للعائلات الراغبة في البحث عن الأحجار الكريمة، تحت إشراف المسؤولين المحليين، ما يعني أن امتلاك راجو للحجر شرعي وان عائد بيعه سيكون مكسبا مستحقا له.مع العلم بأن الحكومة ستحصل على ما نسبته 11.5% من حقوق الملكية لأي اكتشاف من هذا النوع، بالإضافة إلى ضريبة صغيرة، ليحصل الشخص صاحب الكشف على المبلغ المتبقي، موضحًا أن مكتب الماس سينتظر حتى تتجاوز قيمة الحجر 360,000 دولار ومن ثم يتم طرحها للبيع عبر إقامة مزاد، وبعد ذلك سيحصل جوند على القيمة المستحقة له بعد توفير فرصة تحقيقه لأعلى ربح ممكن.